Ma'un Suresi okunuşu ve anlamı! Ma'un Suresi Türkçe Arapça oku

İniş sırasına göre on yedinci, mushaftaki sıraya göre ise yüz yedinci sûredir. Kelime olarak yardım ve zekat anlamına gelen Mâ'ûn Suresi, Mekke döneminde indirilmiştir. Sûrede, biri Allah'ın nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankör, diğeri amellerini gösteriş için yapan riyakâr olmak üzere iki tip insan tasvir edilmektedir. Mâ'ûn Suresi okumak, anlamını öğrenmek veya ezberlemek isteyen kişiler doğru yerdeler. Türkçe ve Arapça halini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. İşte Maun suresi okunuşu, meali!

MA'UN SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn

2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm

3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn

4- Feveylün lilmüsallîn

5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn

6- Ellezîne hüm yürâûne

7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

MA'UN SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?

2- İşte yetimi itip kakan odur!

3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,

5- Namazlarında yanılmaktadırlar.

6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.

7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).