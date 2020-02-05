Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe! İstanbul'da kar yağışı için saat verildi

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'da beklenen kar yağışı için son dakika uyarıları art arda yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan ve Valilik tarafından da açıklama yapılan kar yağışının şehir genelinde etkisini göstermesi bekleniyor. Bu noktada, milyonlarca vatandaş 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna yoğun bir şekilde yanıt arıyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu tahmin raporunu güncelleyen MGM, İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağını ve ne kadar etkili olacağını açıkladı. Kurum ayrıca, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de beklenen kuvvetli sağanak yağışlara da dikkat çekti.

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, bu hafta etkisini gösterecek kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı. Doğan, sıcaklıkların 10,15 derece düşeceğini açıklarken kar yağışı için saat de verdi.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika uyarıları;