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'den için son dakika ve kar yağışı uyarıları peş peşe! İstanbul'da kar yağışı için saat verildi

Genel Müdürlüğü'nden 'da beklenen kar yağışı konusunda son dakika uyarları peş peşe geliyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM, vatandaşların yanıtını aradığı 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve ne kadar sürecek?' sorularına cevap vererek açıklık getirdi. Öte yandan, flaş bir uyarı da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan tarafından yapıldı. Doğan, sıcaklıkların 10-15 derece düşeceğini duyururken kar yağışı konusunda saat verdi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri haberimizde.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 12:45 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe! İstanbul'da kar yağışı için saat verildi

İstanbul'a kar geliyor! Genel Müdürlüğü'nden 'da beklenen kar yağışı için son dakika uyarıları art arda yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan ve Valilik tarafından da açıklama yapılan kar yağışının şehir genelinde etkisini göstermesi bekleniyor. Bu noktada, milyonlarca vatandaş 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna yoğun bir şekilde yanıt arıyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği tahmin raporunu güncelleyen MGM, İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağını ve ne kadar etkili olacağını açıkladı. Kurum ayrıca, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de beklenen kuvvetli sağanak yağışlara da dikkat çekti.

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, bu hafta etkisini gösterecek kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı. Doğan, sıcaklıkların 10,15 derece düşeceğini açıklarken kar yağışı için saat de verdi.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika uyarıları;

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe! İstanbul'da kar yağışı için saat verildi
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