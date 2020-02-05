Prof. Nermin Başerer’e veda

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nermin Başerer (77), beyin kanaması sonucu hayata veda etti. Türkiye'nin ilk kadın kulak burun boğaz doçenti ve profesörü olan Başerer, ilerleyen yaşına rağmen ameliyatlara girmesiyle takdir topluyordu.Başerer, Batı Avrupa'da ilk 'gırtlak kanseri cerrahisi' uygulayan kadın akademisyen olmuştu. Gırtlak kanserli hastalarda "Başerer Şatı" ile "Konuşturma" yöntemini 1979'da gerçekleştirmişti. 3 kitabı ve 250'nin üzerinde makalesi bulunan Başerer, 2003-2007-2009 yıllarında İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Ödülleri'nin de sahibi olmuştu.Vefatı ailesi başta olmak üzere tüm meslektaşlarını ve hastalarını yasa boğdu. Başerer için önceki gün fakültede tören düzenlendi. Cenazesi dün memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, "Böylesine değerli bilim insanını kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Adını bundan sonra da KBB camiasında çeşitli organizasyonlarda yaşatmayı düşünüyoruz" dedi.