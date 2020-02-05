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'de heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı

'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelan anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 15:30 ABONE OL

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki yolda heyelan meydana geldi.

Yol kenarındaki tepeden kopan kaya parçaları ve toprak kütleleri yola savruldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, heyelan anında yoldan geçen bir otomobilin son anda kayalara çarpmaktan kurtulduğu görülüyor.

Haber verilmesinin ardından bölgeye gelen Çamlıhemşin Belediyesi ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Vatandaşlar, yetkililerden son günlerde bölgedeki kaya parçalarında kopmaların artması nedeniyle önlem almalarını istedi.

Öte yandan aynı bölgede 10 gün önce kar topu oynadığı sırada başına taş düşen 8 yaşındaki Metehan İsmailoğlu hayatını kaybetmişti.

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Rize'de heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı
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