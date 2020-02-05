Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 5 Şubat MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettikleri oyunlar arasında bulunan Şans Topu çekilişi, bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta 972. gerçekleştirilen çekilişte 5+1 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye olan 901.599,75 TL'nin sahibi olmuştu. Hal böyle olunca bu akşamki çekilişe de rağbet artmış durumda bulunuyor. Şimdiden geri sayıma başlayan şans oyunu severler arama motoru üzerinden 'Şans Topu çekilişi saat kaçta açıklanacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir, kazandıran numaraları görebilirsiniz…

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Şans Topu sonuçları saatler 21.15'i gösterdiğinde Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanacak.

5 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Şans Topu sonuçlarında kazandıran numaralar saatler 21.15'i gösterdiğinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra kazandıran numaraları haberimizin içerisinde görebilir ve bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.