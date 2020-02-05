Sobadan sızan gazdan zehirlenen ana-oğul öldü

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde aynı evde yaşayan Döne Alkurt (84) ile oğlu Cuma Alkurt'tan (39) 2 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede Döne ve oğlu Cuma Alkurt'un, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.