Tanesi yaklaşık 1 lira! Çekirgeleri dünyaya satıyor
Çekirgeden dünyanın parasını kazanıyor! Tanesini ortalama 1 liraya sattığı çekirgelere dünyanın her yerinden rağbet var. Antalya'daki bir çiftlikte canlı yem amacıyla üretilen tanesi 63 kuruş ile 1 lira 10 kuruş arasında değişen çekirgeler, yurt dışında yoğun talep görüyor. Türkiye'deki canlı yem ihtiyacını karşılamak için 17 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle Antalya'da böcek çiftliği kuran Selami Gökgöl, çekirge, morio kurdu, un kurdu ve cırcır böceğinin de aralarında bulunduğu 12 çeşit böcek üretiyor.
Giriş Tarihi: 5.2.2020 14:52Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 14:54ABONE OL
Türkiye'deki canlı yem ihtiyacını karşılamak için 17 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle Antalya'da böcek çiftliği kurdu.