Trafikte camdan ayağını çıkaran şoföre 6 yıl hapis istemi

İstanbul'da seyir halinde giden bir aracın sürücüsü sol bacağını camdan çıkararak trafik güvenliğini tehlikeye sokarken görüntülendi. Trafik Şube Ekipleri tarafından kimliği tespit edilen Ömer A. sivil trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AYAĞIMI RAHATLATMAK İÇİN SARKITTIM

Emniyette alınan ifadesinde ayağına kramp girdiğini iddia eden genç adam kendisini şöyle savundu: "Kuzenimle birlikte seyir halinde gittiğim sırada sol bacağıma bir kramp girdi. Bende bacağımın rahatlaması için aracın şoför kapısının camını indirip sol bacağımı camdan çıkardım. Amacım bacağımı rahatlatmaktı. Bu sırada arkamda bulunan başka bir araç beni kayıt altına alarak videoyu sosyal medyada paylaşmış. Yaptıklarımdan pişmanım."

6 YIL HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan 19 yaşındaki genç adamın üzerine atılı suçlamayı kabul etmesi üzerine iddianame düzenlendi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçu kapsamında 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak olan Ömer A. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.