Yarın Adana ve Mersin'de okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Mersin ve Adana fırtına yağmur uyarısı...

Ülke genelinde etkili olan sert hava koşulları vatandaşların çeşitli araştırmalar yapmasına sebebiyet veriyor. Bunlardan bir tanesi de herkesin kendi ilindeki okulların tatil olup olmayacağı konusu olmaktadır. Özellikle Doğu Anadolu ve iç kesimlerdeki sert hava koşulları vatandaşların zorlanmasına sebep olurken günlük işlerinde yapılamayacak hale gelmesine neden oldu. Hava durumu hayatı olumsuz etkilerken Mersin ve Adana'da bu gece saatlerinden itibaren meydana gelecek sağanak yağışın oldukça etkili olacağı söyleniyor. Vatandaşların dikkatli olmaları gerekirken valilik konu ile ilgili açıklama yaptı mı? 6 Şubat Perşembe Mersin ve Adana'da okullar tatil mi? Yarın Adana ve Mersin'de okullar tatil mi olacak? Valilik açıklama yaptı mı?

İşte detaylar!