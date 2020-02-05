Yarın Muş  ve Batman'da okullar tatil mi? 6 Ocak Perşembe Batman ve Muş'ta okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Kar yağışının etkisini gösterdiği illerde yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kar yağışının ülke genelinde etkisini göstermiş olmasıyla birlikte pek çok ilde eğitime ara verildi. Son dakika kar tatili haberlerini yakından takip eden öğrenciler arasında Muş ve Batman'da yaşayanlar da geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminine göre kar yağışı beklenen illerimiz arasında yer alan Muş ve Batman'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor ve konuyla ilgili Valilik açıklaması bekleniyor. Peki Muş ve Batman'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar..

BATMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy ve 20'den fazla mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İlçe merkezi ve köylere etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı ilçede 50 köy ve 20'den fazla mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçede pazartesi açılması beklenen okulların, yolların kapalı olmasa nedeniyle eğitime bir süre daha ara verilmesi beklenirken, tatil ve kar yağışını fırsata çeviren bazı çocuklar, karın üzerinde doyasıya oynayarak eğlendiği görüldü.

İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekipleri, kar küreme araçları, kepçe ve greyder ile kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışması başlattı.

Batman Valiliği tarafından henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili son dakika açıklaması geldiği takdirde ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ? 6 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Muş Valiliği tarafından henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili son dakika açıklaması geldiği takdirde ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.