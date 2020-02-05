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Yarın ve 'te ? 6 Ocak Perşembe Şırnak ve Siirt'te okullar tatil mi?

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından ve ’te kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, çığ tehlikesi nedeniyle 3 köyde okullar, bugün için tatil edilmişti. Kar yağışının etkili olması ile beraber '' Yarın Şırnak ve Siirt'te ?'' sorusu akıllara geldi. Bölgesi’nde yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken bazı köy yollarında ise yollar ulaşıma kapandı. Milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü Valilikten gelecek olan kar tatili haberine çevrildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı görülecek. Peki Yarın Şırnak ve Siirt'te okullar tatil mi? 6 Ocak Perşembe Siirt ve Şırnak'ta okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 5.2.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 17:42 ABONE OL
Yarın Şırnak ve Siirt'te okullar tatil mi? 6 Ocak Perşembe Şırnak ve Siirt'te okullar tatil mi?

Ülkemizin genelinde etkisini gösteren kar yağışı 'nun kalabalık şehirlerinden ve 'te hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir genelinde yağan, yüksek ile kırsal kesimlerin yanı sıra merkezde de etkili olan karlı havadan dolayı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 3 köyde okullar bugün için tatil edilmişti. Bu doğrultuda on binlerce öğrenci ve veli valilik açıklamasını beklerken ''Şırnak ve Siirt'te yarın olacak? '' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 6 Ocak Perşembe Siirt ve Şırnak'ta okullar tatil mi? Yarın Şırnak ve Siirt'te okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi mi?

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Yarın Şırnak ve Siirt'te okullar tatil mi? 6 Ocak Perşembe Şırnak ve Siirt'te okullar tatil mi?
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