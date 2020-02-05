Yarın Şırnak ve Siirt'te okullar tatil mi? 6 Ocak Perşembe Şırnak ve Siirt'te okullar tatil mi?

Ülkemizin genelinde etkisini gösteren kar yağışı Doğu Anadolu'nun kalabalık şehirlerinden Şırnak ve Siirt'te hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir genelinde yağan, yüksek ile kırsal kesimlerin yanı sıra merkezde de etkili olan karlı havadan dolayı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 3 köyde okullar bugün için tatil edilmişti. Bu doğrultuda on binlerce öğrenci ve veli valilik açıklamasını beklerken ''Şırnak ve Siirt'te yarın okullar tatil mi olacak? '' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 6 Ocak Perşembe Siirt ve Şırnak'ta okullar tatil mi? Yarın Şırnak ve Siirt'te okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi mi?