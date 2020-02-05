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Yarın ve Hakkâri’de okullar tatil mi? 6 Ocak Perşembe Hakkâri ve Tunceli'de okullar tatil mi?

Doğu bölgelerimizde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışları gündelik hayatı olumsuz etkilemekle birlikte, ulaşım konusunda da vatandaşlara büyük zorluk çıkarıyor. Durum böyle seyrederken özellikle yoğun kar yağışına maruz kalan illerimizden ve Hakkâri’de okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve velileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 6 Şubat yarın okullar tatil olacak mı? Çok sayıda öğrenci ve velisinin cevap beklediği bu soruyla ilgili Tunceli Ovacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Haberimizin içerisinden ‘6 Ocak Perşembe Hakkâri ve Tunceli'de okullar tatil mi?’ sorusunun yanıtını bulabilir, gelen açıklamaları görebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 5.2.2020 16:59 ABONE OL
Yarın Tunceli ve Hakkâri’de okullar tatil mi? 6 Ocak Perşembe Hakkâri ve Tunceli'de okullar tatil mi?

Türkiye'de bu hafta başı itibariyle yoğun kar yağışları etkisini gösteriyor. Özellikle doğu bölgelerinde yaşanan yoğun kar yağışları gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hal böyle olunca çok sayıda öğrenci ve velileri arama motoru üzerinden 'Yarın Tunceli ve Hakkâri'de okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili Tunceli Ovacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldi. Haberimizin içerisinden '6 Ocak Perşembe Hakkâri ve Tunceli'de okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını bulabilir, gelen açıklamaları görebilirsiniz…

YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? 6 OCAK PERŞEMBE HAKKÂRİ VE TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; çe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, bu nedenle ilçedeki okullarda yarın ve 7 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

HAKKÂRİ VE TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde eğitim ve öğretime 2 günlüğüne ara verilirken, diğer bölgeleri için henüz bir tatil bilgisi gelmedi.

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