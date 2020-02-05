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Yarın ? 6 Ocak Perşembe 'da yoğun kar yağışında okullar tatil olacak mı?

Tüm Türkiye 'da yaşanan elim olayda çığ düşmesi sonucunda 8 jandarma, 3 korucu ve 1 itfaiyeci şehit oldu! Bu acı olaya sebebiyet veren kötü hava şartları devam ediyor. Van'da kötü hava şartları nedeniyle okullar bugün tatil edilmişti. 6 Şubat Perşembe okullar tatil olacak mı? araştırması da öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Bugün il genelinde okullar tatil edilirken engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılması kararlaştırılmıştı. Yarın ?

Giriş Tarihi: 5.2.2020 15:34 ABONE OL
Yarın Van'da okullar tatil mi? 6 Ocak Perşembe Van'da yoğun kar yağışında okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji'den Van için uyarı üstüne uyarı geliyor. Yarın en düşük hava sıcaklığı -4 derece olarak ifade edilirken en yüksek hava sıcaklığı derecesi 6 olarak belirtildi. Hem yarın hem Cuma hem Cumartesi hem Pazar hem de Pazartesi günü Van'da kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklığın -4'e kadar inmesi bekleniyor. Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı saat 15:30 itibariyle 23 oldu. Hem Van'da hem de ülke genelinde büyük bir hüzün söz konusu...

Van Valiliği'nden kar tatiliyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şehirde yaşayan öğrenciler, öğretmenler, öğrenci velileri valilikten gelecek kar tatilini bekliyor. İlerleyen saatlerde Van'da okullar tatil mi? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

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