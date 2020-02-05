Yarın Van'da okullar tatil mi? 6 Ocak Perşembe Van'da yoğun kar yağışında okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji'den Van için uyarı üstüne uyarı geliyor. Yarın en düşük hava sıcaklığı -4 derece olarak ifade edilirken en yüksek hava sıcaklığı derecesi 6 olarak belirtildi. Hem yarın hem Cuma hem Cumartesi hem Pazar hem de Pazartesi günü Van'da kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklığın -4'e kadar inmesi bekleniyor. Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı saat 15:30 itibariyle 23 oldu. Hem Van'da hem de ülke genelinde büyük bir hüzün söz konusu...

Van Valiliği'nden kar tatiliyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şehirde yaşayan öğrenciler, öğretmenler, öğrenci velileri valilikten gelecek kar tatilini bekliyor. İlerleyen saatlerde Van'da okullar tatil mi? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.