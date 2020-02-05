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öldüren dayı: Keşke o beni öldürseydi, mağdur olmazdım

Bursa'da tatlı firması sahibi yeğeni Fatih Karaman'ı (38), kırmızı ışıkta beklediği otomobilinin içinde, eşi ile telefonla görüşürken tabancayla vurarak öldüren dayı Yılmaz Sevinç, (53) "Keşke o beni öldürseydi, mağdur olmazdım o zaman” dedi. Duruşma savcısı, dayının müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 16:13 ABONE OL
Yeğenini öldüren dayı: Keşke o beni öldürseydi, mağdur olmazdım

Olay, Nilüfer ilçesinde 7 Temmuz 2018 tarihinde meydana geldi. Tatlı firması sahibi Fatih Karaman, Lefkoşe Caddesi'ndeki trafik ışıklarında kırmızı yanınca otomobilini durdurdu. Bu sırada eşiyle telefonla görüşen Karaman, otomobiline yaklaşan 1 kişi tarafından başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman'ın bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Fatih Karaman'ın bağışlanan organları 7 kişiye umut olurken, katil zanlısı olarak gözaltına alınan dayı Yılmaz Sevinç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Yeğenini öldüren dayı: Keşke o beni öldürseydi, mağdur olmazdım
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