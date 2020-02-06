Ankara’da okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama bekleniyor; 7 Şubat yarın Ankara’da okullar tatil mi?

Her kar yağışında olduğu gibi yine öğrenciler Twitter'dan bağlı olduğu illerin valilerin açıklamalarını bekliyor. Ankara valisi Vasip Şahin tarafından yapılacak açıklamaları bekleyen öğrencilerin beklediği tatil haberi hakkında henüz net bir açıklama gelmedi. Yarın Ankara'da okullar tatil mi? Araması ise şu sıralar en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde yarın tatil olan illeri hazırladık. İlerleyen saatlerde Ankara kar tatili hakkında bir açıklama gelirse haberimizde bulabileceksiniz.

YARIN OKULLAR NEREDE TATİL?

Kar yağışının başlamasıyla ülke genelinde kar tatili haberleri gelmeye başladı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullar 2 gün tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi. Kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, bu nedenle ilçedeki okullarda bugün ve 7 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

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