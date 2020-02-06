Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma okullar tatil mi olacak? Ankara Valiliği'nden açıklama geldi mi?



Hava koşullarının yurdumuzda sert şekilde etkili olması en çok merak edilen sorulardan bir tanesi olan "Okullar tatil mi?" sorusunu akıllara getiriyor. Vatandaşlar kendi illerindeki hava durumu ve okulların tatil olup olmayacağı bilgisine ulaşmak isterken Ankara'da yaşanan sert kış sebebiyle gözlerini valilikten gelecek açıklamaya çevirdiler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen Ankara hava durumu raporuna göre; aralıklı hafif kar yağışı beklenen Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak? Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? 7 Şubar Cuma okullar tatil mi?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 7 ŞUBAT CUMA

Haberimizin içeriğinden Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtına ulaşabilir, gerekli tüm güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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