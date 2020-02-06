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'da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma okullar tatil mi olacak? 'nden açıklama geldi mi?

Ülkemizin genelinde etkili olan sağanak ve kar yağışı dolayısıyla sert hava koşullarının yaşanması vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Günlük işlerin aksamasına sebep olan hava koşulları en çok da öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Böyle durumlarda arama motorlarında "Okullar tatil mi?" araştırması yapan milyonlarca öğrenci kendi illerindeki okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM günlük ve haftalık tahmin raporunu kendi resmi sitesi üzerinden yayınlarken vatandaşlar merak ettikleri soruların yanıtlarına ulaşmak istiyorlar. ilimizde de yaşanan sert hava koşulları dolayısıyla bu araştırmalarına hız kazandıran vatandaşlar "Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Buna göre; valilikten açıklama geldi mi? Okullar tatil mi olacak? İşte tüm güncel bilgiler!

Giriş Tarihi: 6.2.2020 23:54 ABONE OL
Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma okullar tatil mi olacak? Ankara Valiliği'nden açıklama geldi mi?


Hava koşullarının yurdumuzda sert şekilde etkili olması en çok merak edilen sorulardan bir tanesi olan "Okullar tatil mi?" sorusunu akıllara getiriyor. Vatandaşlar kendi illerindeki ve okulların tatil olup olmayacağı bilgisine ulaşmak isterken 'da yaşanan sert kış sebebiyle gözlerini valilikten gelecek açıklamaya çevirdiler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen raporuna göre; aralıklı hafif kar yağışı beklenen Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak? 'nden açıklaması geldi mi? 7 Şubar Cuma okullar tatil mi?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 7 ŞUBAT CUMA

Haberimizin içeriğinden Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtına ulaşabilir, gerekli tüm güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar!

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Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma okullar tatil mi olacak? Ankara Valiliği'nden açıklama geldi mi?
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