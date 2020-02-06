Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Babaya kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis

Babaya kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis

'de, kızı A.D.'ye (5) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin D. (38) 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 14:17 ABONE OL
Babaya kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis

Kayseri Develi'de, geçen 21 Ocak'ta aşçı Hüseyin D., temizlik işlerine giden eşi F.D.'nin evde olmadığı sırada kızı A.D.'ye cinsel istismarda bulundu.

Çocuğun durumu anlattığı annesi F.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hüseyin D., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Hüseyin D., son savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve suçlamaları reddettiğini söyleyerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti sanığa 30 yıl hapis cezası verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Babaya kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN