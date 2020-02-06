Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bir kadının, nakliyecilerin düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

Bir kadının, nakliyecilerin düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın, nakliye firmasının asansörle taşırken düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulmasına dair görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 13:17 ABONE OL
Bir kadının, nakliyecilerin düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde bir nakliye firması, binanın üst katından eşyaları taşımak için seyyar asansör kurdu.

Eşyaları indirmeye başlayan firma yetkilileri, bir hurç içerisindeki eşyaları asansörle indirirken aşağı düşürdü. O sırada kaldırımda yürümekte olan bir kadın, son anda eşyanın altında kalmaktan kurtulurken korkuyla bir iş yerine sığındı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'de bir kadının, nakliyecilerin balkondan attığı eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir kadının, nakliyecilerin düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN