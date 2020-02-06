Bir kadının, nakliyecilerin düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde bir nakliye firması, binanın üst katından eşyaları taşımak için seyyar asansör kurdu.

Eşyaları indirmeye başlayan firma yetkilileri, bir hurç içerisindeki eşyaları asansörle indirirken aşağı düşürdü. O sırada kaldırımda yürümekte olan bir kadın, son anda eşyanın altında kalmaktan kurtulurken korkuyla bir iş yerine sığındı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'de bir kadının, nakliyecilerin balkondan attığı eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada | Video