Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı. Trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor...

Dağı'nda yağışı başladı. ekipleri sürücüleri uyarıyor...

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Dağı kesiminde yağışı etkili oluyor. Son dakika bilgisine göre bölgede zaman zaman etkili olan nedeniyle görüş mesafesi de yer yer 30 metreye kadar düşüyor. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması gerçekleştirirken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 21:19 ABONE OL
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı. Trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor...

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gün boyu süren sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış, kara yolu ve otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkili oluyor.

Öte yandan D-100 kara yolunun Bolu Dağı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde ise zaman zaman etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması gerçekleştirirken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı. Trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN