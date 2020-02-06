Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 7 Şubat 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri!



Müslüman alemi açısından mübarek gün olarak kabul edilen Cuma gününün coşkusu ve huzurunu taşıyan vatandaşlar bugün de ibadetlerini yerine getirecek. Sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" araştırması yapan vatandaşlar bu mübarek günde ellerini semaya açacak, camileri dolduracaklar. İbadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayanlar bu huzuru bugün de tadacaklar. Sizler için hazırladığımız haberimizden başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il Cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz. İşte 7 Şubat Cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 7 ŞUBAT 2020

Haberimizin içeriğinden "Cuma namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.