Delil yetersizliğinden beraat ettıler

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10 yıl önce apartman boşluğuna düşerek yaşamını yitiren Nazlı Sinem Erköseoğlu ile ilgili davada karar çıktı. Davada şüpheli olarak yargılanan Paksoy Holding'in veliahtları Paksoy kardeşler hakkında tahliye kararı verildi. Olay 2010'da Beyoğlu'ndaki bir apartmanda meydana gelmişti. Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu 8. kattan apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetmiş, açılan davada ise Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılanmasına karar verilmişti.