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Dilara Kandak cinayetinde flaş gelişme: Eski eşe ağırlaştırılmış müebbet istendi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın(23) katil zanlısı olarak yargılanan eski eşi Ahmet Yorulmaz'a (25) duruşma savcısı, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıldan az olmamak kaydıyla ceza verilmesini istedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 15:15 ABONE OL
Dilara Kandak cinayetinde flaş gelişme: Eski eşe ağırlaştırılmış müebbet istendi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Dilara Kandak'ın kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart 2018 günü, Gülova'daki bir tarlada cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı halde toprağa göülü olarak bulunan genç kadının cesedinin çıplak, elleri, kolları ve ayaklarının iple bağlı olduğu belirlendi. Yapılan otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu ortaya çıktı. Yorulmaz, gözaltına alındı. İkinci kez evlenen ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz tutuklandı.

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Dilara Kandak cinayetinde flaş gelişme: Eski eşe ağırlaştırılmış müebbet istendi
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