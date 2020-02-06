‘Erdoğan ve Partisi’ Roma’da tanıtıldı

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Türkıye'de yaşayan İtalyan akademisyen ve yazar Valeria Giannotta'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelişinden geçen yıla kadar olan süreci konu alan "Erdoğan ve Partisi" isimli kitabı, başkent Roma'da tanıtıldı. Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın da katıldığı tanıtımda İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, dış politika ve güvenlik uzmanı Paolo Quercia ile eski Dış Ticaret Bakanı Piero Fassino birer konuşma yaptı. Giannotta Erdoğan'ın Kürt sorunu açılımından, üniversitelerde başörtüsü sorununa kadar toplumda tabu olan pek çok konuda açılım ve ilerleme kaydeden ilk lider olduğunu dile getirdi. AA