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programında ilginç olay! haberi; "Böbreğimi geri ver!" dedi ve...

ATV ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan 'da bugün yaşanan ilginç olay izleyicide şoke etkisi yarattı. Edinilen bilgisine göre; 2006 yılında eşi Erdoğan ile evlenen , eşinin sağlığına kavuşması için hiç tereddüt etmeden böbreğini ona verdi. 1 çocukları olan çiftin yuvası 2009 yılında çatırdadı ve aralarındaki problem giderek büyüdü. Eşinin böbreği ile hayata tutunan ise en yakın arkadaşı Cemalettin A.'nın eşi Aynur Hanım ile kaçarak kendisine böbreğini veren eşi ve çocuğunu terk etti. Bu durumun ardından Maviş Hanım eşinden böbreğini geri isteyince olanlar oldu. İkili arasında yaşanan tartışma izleyenlerden büyük tepki toplarken konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise şaşırttı. İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 6.2.2020 21:40 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 21:41 ABONE OL
Esra Erol programında ilginç olay! Son dakika haberi; Böbreğimi geri ver! dedi ve...

ATV ekranlarında en çok izlenen programlar arasında yer alan 'da yaşanan ilginç olay herkeste tepki uyandırdı. Mutlu bir aileye sahip olan Ahmet ile çiftinin evlilikleri bir süre aynı huzurda devam etti. Rahatsız olan eşine böbreğini veren Maviş Hanım tek böbrekle yaşamaya devam etti ancak eşi onu en yakın arkadaşının eşi Aynu Hanım ile aldattı ve terk etti. Çocuğu ile ortada kalan Maviş Hanım duruma sitem ederken Esra Erol'un programında eşine verdiği böbreğini geri istedi. İkili arasındaki diyaloglar herkesi ekrana kilitlerlen konu ile ilgili ayrıntıları ise şoke etti.

ESRA EROL'DA İLGİNÇ OLAY!

ATV ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol'da bugün ilginç bir olay yaşandı. Ahmet ve Maviş Erdoğan çiftinin konusunu işleyen program ilginç sahnelere tanıklık etti. Böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadın eşinden böbreğini geri istediği gibi ikili arasında yaşanan diyaloglar izleyicide şok etkisi yarattı.

İşte son dakika haberinin detayları!

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Esra Erol programında ilginç olay! Son dakika haberi; "Böbreğimi geri ver!" dedi ve...
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