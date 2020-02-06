Esra Erol programında ilginç olay! Son dakika haberi; "Böbreğimi geri ver!" dedi ve...

ATV ekranlarında en çok izlenen programlar arasında yer alan Esra Erol'da yaşanan ilginç olay herkeste tepki uyandırdı. Mutlu bir aileye sahip olan Ahmet ile Maviş Erdoğan çiftinin evlilikleri bir süre aynı huzurda devam etti. Rahatsız olan eşine böbreğini veren Maviş Hanım tek böbrekle yaşamaya devam etti ancak eşi Ahmet Erdoğan onu en yakın arkadaşının eşi Aynu Hanım ile aldattı ve terk etti. Çocuğu ile ortada kalan Maviş Hanım duruma sitem ederken Esra Erol'un programında eşine verdiği böbreğini geri istedi. İkili arasındaki diyaloglar herkesi ekrana kilitlerlen konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise şoke etti.

ESRA EROL'DA İLGİNÇ OLAY!

ATV ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol'da bugün ilginç bir olay yaşandı. Ahmet ve Maviş Erdoğan çiftinin konusunu işleyen program ilginç sahnelere tanıklık etti. Böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadın eşinden böbreğini geri istediği gibi ikili arasında yaşanan diyaloglar izleyicide şok etkisi yarattı.

İşte son dakika haberinin detayları!