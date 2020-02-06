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Gaz ile freni karıştıran sürücü, beyaz eşya dükkanına daldı

Büyükçekmece'de iddiaya göre gaz ile freni karıştıran kadın sürücü, beyaz eşya dükkanına daldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 15:57 ABONE OL

Büyükçekmece'de iddiaya göre gaz ile freni karıştıran kadın sürücü, beyaz eşya dükkanına daldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İlginç kaza, Büyükçekmece Çarmıklı Caddesi'nde yaşandı. Ayfer Ü. yönetimindeki 34 PK 5122 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak cadde üzerindeki beyaz eşya dükkanına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, büyük panik yaşandı. Aracından çıkan sürücünün, fren ile gaz pedalını karıştırarak panik yaptığı iddia edildi.

O ANLAR KAMERADA

Büyükçekmece'de yaşanan ilginç kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil bir anda kaldırımı aşarak merdivenlerden iniyor. Araç daha sonra beyaz eşya dükkanına çarparak duruyor.

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Gaz ile freni karıştıran sürücü, beyaz eşya dükkanına daldı
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