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saadet zinciri çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

Kurdukları saadet zinciri sistemiyle çoğunluğu yüzlerce kişiyi toplam 500 milyon dolar dolandıran çete üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 15:04 ABONE OL
İranlı saadet zinciri çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, İstanbul'da özellikle sosyal medya platformlarını kullanarak ikili ilişkiler kurup, güven kazanan ve mağdurları "Kozmik Enerji" isimli hayali bir şirkette kar payı verme vaadiyle dolandıran çeteye yönelik Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Beykoz ilçelerinde dün operasyon düzenlemiş ve 2'si kadın toplam 8 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerin yaşadığı lüks ev ve rezidanslarda yapılan aramalarda üzerinde "Geçersizdir" ibaresi bulunan çok sayıda dolar ve avro bulunmuştu. Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alınmıştı.

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İranlı saadet zinciri çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
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