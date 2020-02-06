İstanbul Valiliği'nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı: Kara ne zaman yağacak?

İstanbul Valiliği'nden kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İstanbul saatlik hava durumu tahmin raporlarında İstanbul kar yağışı ve fırtına nedeniyle uyarılmıştı. Bu uyarılar sonrasında, vatandaşları detaylı olarak bilgilendiren İstanbul Valiliği, kar yağışının akşam saatlerinde başlaması beklendiğini duyurudu. Vatandaşlar, kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtını araştırırken, beklenen kar yağışı miktarı ile ilgili de resmi açıklama geldi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı ve Meteoroloji'ye ait hava durumu tahmin raporları...

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI: "AKŞAM SAATLERİNDE..."

Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmura dönüşmesi beklenmektedir. Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgârın, İstanbul'da Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Rüzgârın Cuma gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesinin beklediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: