İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat İstanbul’da kar tatili olacak mı, valilikten açıklama geldi mi? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu detayları...

Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da bugün akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Başta yüksek kesimler olmak üzere pek çok yerde etkili olan kar yağışını gören vatandaşlar kameralarıyla o anları ölümsüzleştirdi. Öte yandan yarın için okula gidecek olan öğrenci, öğretmen ve velileri okulların tatil olup olmayacağına ilişkin merak sardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika kar yağışı uyarılarının gelmesiyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak valilikler tarafında okullardaki eğitime ara verilebiliyor. Şehirde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte arama motorlarında İstanbul'da yarın okullar tatil mi? şeklindeki sorunun yanıtları araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 7 Şubat İstanbul'da kar tatili olacak mı? İşte tüm detaylar…

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 7 ŞUBAT İSTANBUL'DA KAR TATİLİ OLACAK MI?

İstanbul'da 7 Şubat günü okullar tatil olacak mı? sorusu ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…