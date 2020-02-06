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’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat İstanbul’da kar tatili olacak mı, valilikten açıklama geldi mi? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında yapılan son dakika hava durumu ve uyarılarının sonrasında beklenen kar yağışı ’da akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde yer alan bölgeleri başta olmak üzere merkezi bölgelerde yer alan pek çok ilçede de yağış etkili olmaya devam ediyor. Öte yandan yarın için okula gidecek olan öğretmen ve öğrencilerin ise eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin meraklı bekleyişleri sürüyor. Kar yağışının yoğun olarak sürdüğü bölgelerde valilikler tarafından verilen kararla ulaşım ve diğer konularda meydana gelebilecek aksaklıklar öngörülerek okullar tatil edilebiliyor. Durum böyle olunca öğretmen ve öğrenciler ile veliler arama motorlarında yoğun olarak İstanbul’da yarın okullar tatil mi? şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor. Peki, İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İşte 7 Şubat İstanbul’da kar tatili olacak mı sorusu ve diğer tüm detayların cevapları…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 21:10 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 21:10 ABONE OL
İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat İstanbul’da kar tatili olacak mı, valilikten açıklama geldi mi? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu detayları...

Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu ve uyarılarının ardından 'da bugün akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Başta yüksek kesimler olmak üzere pek çok yerde etkili olan kar yağışını gören vatandaşlar kameralarıyla o anları ölümsüzleştirdi. Öte yandan yarın için okula gidecek olan öğrenci, öğretmen ve velileri okulların tatil olup olmayacağına ilişkin merak sardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika kar yağışı uyarılarının gelmesiyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak valilikler tarafında okullardaki eğitime ara verilebiliyor. Şehirde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte arama motorlarında İstanbul'da yarın okullar tatil mi? şeklindeki sorunun yanıtları araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 7 Şubat İstanbul'da kar tatili olacak mı? İşte tüm detaylar…

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 7 ŞUBAT İSTANBUL'DA KAR TATİLİ OLACAK MI?

İstanbul'da 7 Şubat günü okullar tatil olacak mı? sorusu ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat İstanbul’da kar tatili olacak mı, valilikten açıklama geldi mi? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu detayları...
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