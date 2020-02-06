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İşte facia şehitleri

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
İşte facia şehitleri
Türkiye'nin yüreğini dağlayan Bahçesaray'daki çığ felaketinde ölenlerin isimleri belli oldu. Faciada yaşamını yitirenlerden 11'inin jandarma, 9'unun korucu, 2'sinin itfaiye görevlisi, 11'inin ise sivil olduğu belirtildi. İşte o isimler:
JANDARMALAR: Fatih Karagöz, Özgür Işık, Osman Karaca, Ramazan Süslü, Özen Akçam, Ufuk Deniz, Muammer Keskin, Mesut Deniz, Oğuzhan Ulaş Avcı, Cihan Erat, Tarkan Karaca.
KORUCULAR: Abdülselam Mantaş, Hekim Kargan, Tahsin Kara, Mehmet Eren, Bayram Bulcar, Nimet İnçamur, Metin Mantaş, Nesim Yavuz, Nimetullah Mantaş.
İTFAİYECİLER: Emrullah Ensari, Fevzi Sevinç.

SİVİLLER: Hacı Sadık Kapağan, Muzaffer Kaya, Mehmet Emin Kurt, Hayettin Kapağan, Hayrettin Gören, Siyabent Dayan, Fatih Ereğli, Veli Erğeli, Übeyd Kapağan, TURKCELL
İstasyon görevlileri Umut Pişirici ve Orhan Demir.
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İşte facia şehitleri
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