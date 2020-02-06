İşte facia şehitleri

Türkiye'nin
yüreğini dağlayan Bahçesaray'daki çığ felaketinde ölenlerin isimleri belli oldu. Faciada yaşamını yitirenlerden 11'inin jandarma, 9'unun korucu, 2'sinin itfaiye görevlisi, 11'inin ise sivil olduğu belirtildi. İşte o isimler:
JANDARMALAR:
Fatih Karagöz, Özgür Işık, Osman Karaca, Ramazan Süslü, Özen Akçam, Ufuk Deniz, Muammer Keskin, Mesut Deniz, Oğuzhan Ulaş Avcı, Cihan Erat, Tarkan Karaca.
KORUCULAR:
Abdülselam Mantaş, Hekim Kargan, Tahsin Kara, Mehmet Eren, Bayram Bulcar, Nimet İnçamur, Metin Mantaş, Nesim Yavuz, Nimetullah Mantaş.
İTFAİYECİLER:
Emrullah Ensari, Fevzi Sevinç.
SİVİLLER:
Hacı Sadık Kapağan, Muzaffer Kaya, Mehmet Emin Kurt, Hayettin Kapağan, Hayrettin Gören, Siyabent Dayan, Fatih Ereğli, Veli Erğeli, Übeyd Kapağan, TURKCELL
İstasyon görevlileri Umut Pişirici ve Orhan Demir.