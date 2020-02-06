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Kızını kaynar suyla yaktığı iddia edilen üvey anneye uzaklaştırma kararı

Ümraniye'de geçtiğimiz ay 14 yaşındaki kız çocuğunun başından aşağı kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan üvey anne Y.T. hakkında mahkeme uzaklaştırma kararı aldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 11:37 ABONE OL
Kızını kaynar suyla yaktığı iddia edilen üvey anneye uzaklaştırma kararı

Ümraniye'de geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan olayda babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T'nin (29) yaşadığı eve misafirliğe giden 14 yaşındaki I.T kirlileri bulaşık makinesine yerleştirdiği sırada başından aşağı demlik içindeki kaynar su dökülmüştü. I.T'nin annesi Kesra Yılmaz'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Y.T, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Barosu tarafından görevlendirilen bir avukat tarafından üvey anne Y.T'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edilmişti.

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Kızını kaynar suyla yaktığı iddia edilen üvey anneye uzaklaştırma kararı
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