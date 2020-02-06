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‘Köy için alıyorum’ dedi arsayı üstüne yaptı

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
‘Köy için alıyorum’ dedi arsayı üstüne yaptı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Çördüklü Köyü'nde Veli D. adlı muhtarın bağış toplayıp köy adına alacağı arsayı üstüne geçirdiği iddiaları ortalığı karıştırdı. 15 dönümlük arsanın 27 bin TL'lik bedelinin tümünü karşıladığını iddia eden hayırsever iş insanı Mehmet Kızılkaya, muhtara parayı teslim ederken çekilen fotoğrafları savcılığa kanıt olarak sunup şikâyetçi oldu. Kızılkaya, savcılığın soruşturmaya takipsizlik vermesine isyan ederken, muhtar Veli D. ise "Ben bağış için para aldım ancak sonra geri teslim ettim" dedi. Kızılkaya, köyüne hizmet olsun diye bu ödemeyi yaptığını ancak 2 yıl sonra arazinin köy adına hazineye devredilmediğini öğrendiklerini anlattı.
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‘Köy için alıyorum’ dedi arsayı üstüne yaptı
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