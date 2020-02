Kurtarmaya çalışırken çığ altında kaldılar

Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gece 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralı kurtarıldığı çığ felaketinde kayıp 2 kişiye ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekipleri ile vatandaşların üzerine dün tekrar çığ düştü. Faciada 33 kişi hayatını kaybederken, 75 kişi de yaralandı. 3 kişi ise kayıp.Van-Bahçesaray karayolu üzerinde yer alan 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde önceki gece bir minibüs ile iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi kurtarılmıştı. Çığ altında kalan 2 kişiye ulaşılması için önceki gece ara verilen aramakurtarma çalışmalarına dün sabah yeniden başlandı. Bölgede devam eden tipiye rağmen arama-kurtarma ekipleri ve köylüler yoğun bir şekilde çalışırken, ikinci bir çığ faciası yaşandı. Kurtarma ekipleri, köylüler ve iş makineleri tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi altında kaldı. Çığ altında kalanlara ulaşmak için yoğun bir çalışma başlatıldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ikinci çığ felaketinde aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığ bölgesine giderek incelemelerde bulundu. İki bakan, yaralıları da hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Fahrettin Koca, dünkü çığ faciasında can kaybını 33, yaralı sayısını da 75 olarak açıkladı. Öte yandan faciayla ilgili 5 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çığ felaketine ilişkin Twitter adresinden açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketi sonucu şehit olan güvenlik güçlerimize, arama-kurtarma görevlilerine ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kurtarma yapan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Duamız, can kaybı artmadan çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok büyüktür" dedi. Ankara'daki diplomatik misyon temsilcilikleri de çığda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladılar.BÖLGEDE incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülşen Orhan'a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi. Aynı hastanede tedaviye alınan Çatak İtfaiye Grup Amiri Emrullah Ensari ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 15 gün önce işe başlayan Ensari'nin yeni baba olduğu öğrenildi.VAN AFAD İl Müdürü Osman Uçar da çığ altında kaldı. Yaralı olarak kurtarılan ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uçar, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Son iki kişiyi çıkarmak istedik. Minibüsün çevresini arıyorduk. Minibüs baya aşağıda olduğu için iş makinesiyle aşağıya indirmemiz gerekiyordu. İş makinesine yolu tarif etmeye çalışıyorduk. O an gürültü duyduk. Baya sürüklendik. Üstteki kepçe devrildi ve bizi önüne alıp savurup götürdü. Yarıya kadar kar içerisindeydim. Kendi imkanlarımla çıktım."

BUGÜN NELER OLDU