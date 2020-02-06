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'da ve silah ele geçirildi

’da yapılan uygulamalarda, silah ve hap ele geçirilirken fuhuştan aranan 2 zanlı yakalandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 11:01 ABONE OL
Malatya'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Arama sonucunda, 3 şahıstan 6 paket halinde 275 Gram Narkotik Madde ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Diğer yandan, İsmetiye Mahallesi üzerinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahısın üzerinden 4 tablet halinde toplam 22 Adet Uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Malatya'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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