Maltepe’de hijyen seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

MEVSIM şartlarının yanı sıra dış faktörlerin de eklenmesiyle, viral ve mikrobial enfeksiyonun görülme sıklığının artmasının ardından Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hijyen tedbirlerini arttırdı. Belediye, özellikle okul ve ibadethane gibi insanların toplu bulunduğu ve enfeksiyonların kolay yayıldığı mekânlarda halk sağlığını korumak amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İlçe sınırları içinde bulunan 53 okul ve 47 ibadethane ilaçlandı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçecek tüm kamu idarelerinin ilaçlama ve dezenfeksiyon taleplerine cevap verileceği de bildirildi.