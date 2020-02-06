Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Maltepe’de hijyen seferberliği

Maltepe’de hijyen seferberliği

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Maltepe’de hijyen seferberliği
MEVSIM şartlarının yanı sıra dış faktörlerin de eklenmesiyle, viral ve mikrobial enfeksiyonun görülme sıklığının artmasının ardından Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hijyen tedbirlerini arttırdı. Belediye, özellikle okul ve ibadethane gibi insanların toplu bulunduğu ve enfeksiyonların kolay yayıldığı mekânlarda halk sağlığını korumak amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İlçe sınırları içinde bulunan 53 okul ve 47 ibadethane ilaçlandı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçecek tüm kamu idarelerinin ilaçlama ve dezenfeksiyon taleplerine cevap verileceği de bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Maltepe’de hijyen seferberliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN