Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da beklenen kar yağışı için saat verildi

İstanbul'da beklenen kar yağışı için saat verildi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları yapıldı. MGM'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyordu. Meteoroloji, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklarken İstanbul'da beklenen kar yağışının bugün itibarı ile etkisini göstereceğini duyurdu. Kurum, beyaz örtü için saat aralığı da verirken oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Öte yandan, Isparta, Antalya, Mersin, Adana ve Konya için sağanak yağış; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizden, 6 Şubat 2020 Perşembe gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.