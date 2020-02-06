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'den için son dakika ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da beklenen kar yağışı için saat verildi

Genel Müdürlüğü'nden aralarında 'un da bulunduğu için birçok il için son dakika ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Günlerdir uyarılarını yineleyen MGM, İstanbul'da kar yağışı için bugünü işaret etmişti. Durum böyle olunca da, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyordu. Gün içeriside beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, İstanbul'da beklenen kar yağışı konusunda saat verdi. Kurum ayrıca, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Haberimizden, 6 Şubat 2020 Perşembe gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı tahminlerini ulaşabilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 07:55 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da beklenen kar yağışı için saat verildi

İstanbul'da beklenen kar yağışı için saat verildi! Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve kar yağışı uyarıları yapıldı. MGM'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından ''a ne zaman kar yağacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyordu. Meteoroloji, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklarken İstanbul'da beklenen kar yağışının bugün itibarı ile etkisini göstereceğini duyurdu. Kurum, beyaz örtü için saat aralığı da verirken oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Öte yandan, Isparta, Antalya, Mersin, Adana ve Konya için sağanak yağış; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizden, 6 Şubat 2020 Perşembe gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da beklenen kar yağışı için saat verildi
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