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Önce eşini sonra kendini öldürdü

ABBAS ÇAKAR Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Önce eşini sonra kendini öldürdü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde İmdat Erdem (45), ekonomik sıkıntılar nedeniyle dün gece eşi Zehra Erdem'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile evde bulunan pompalı tüfekle eşini vurarak öldürdü. Ardından tüfeği kendi karnına dayayarak intihar etti. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Zehra Erdem'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan İmdat Erdem de kurtarılamadı. Çiftin cenazeleri, Çayırova Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
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Önce eşini sonra kendini öldürdü
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