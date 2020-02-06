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Park halindeki tırların fren sistemini çalan 3 kişi tutuklandı

'in Akdeniz ilçesindeki iki tır garajında park halindeki 22 tırın fren sistemlerinin elektronik kontrol ünitelerini çalan 3 zanlı tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 17:07 ABONE OL
Park halindeki tırların fren sistemini çalan 3 kişi tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde bulunan iki tır garajında park halindeki 22 tırdan piyasa değeri yaklaşık 145 bin lira olan ABS elektronik kontrol ünitelerinin çalınması olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

EVLERİNDE YAKALANDILAR

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık zanlıları olduğu tespit edilen D.Ş, H.Ö, İ.K. ve M.K, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Park halindeki tırların fren sistemini çalan 3 kişi tutuklandı
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