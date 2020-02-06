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Prof. Dr. ’dan virüsü ile ilgili açıklaması geldi! ‘Corona diye çıkardılar ama…’

12 Aralık tarihin ilk defa Çin’in Wuhan kentinde görülen virüsü kısa sürede bölgeye yayıldı ve 28 binin üzerinde insana bulaştı. Toplamda 565 kişinin hayatını kaybettiği salgın ile ilgili tedirginlik her geçen gün artarken, hastalığın tedavisinin bulunması için bilim adamlarının çalışmaları sürüyor. Sosyal medyada salgının hayvanlardan bulaştığı iddiaları ortada dönse de konuyla ilgili kesin doğrular bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. ’dan açıklaması geldi. Karatay’ın viral bir enfeksiyon olan yeni tip ile ilgili yaptığı açıklama yine gündem oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 07:19 ABONE OL
Prof. Dr. Canan Karatay’dan Corona virüsü ile ilgili son dakika açıklaması geldi! ‘Corona diye çıkardılar ama…’

Çin'in Wuhan kentinde görülmeye başlanan ve kısa süre içerisinde dünyaya yayılan yeni tip virüsü ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ederken, gelen son bilgilere göre ölü sayısı 600'e yaklaşırken, 28 bin kişinin üstünde insanda ise hastalık görüldü. Her geçen gün yayılan salgın ile ilgili dünya üzerindeki tedirginlik devam ederken, hastalığın tedavi edilmesi için bilim adamlarının çalışmaları devam ediyor. Sosyal medyada salgının hayvanlardan bulaştığı iddiaları ortaya atılırken, konuyla ilgili uzmanlardan da kesin bir açıklama gelmedi. Öte yandan ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. 'dan son dakika açıklaması geldi. Karatay'ın viral bir enfeksiyon olan yeni tip ile ilgili yaptığı açıklama yine gündem oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ CANAN KARATAY'DAN AÇIKLAMA 'KORONA DİYE ÇIKARDILAR AMA…'

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, viral bir enfeksiyon olan yeni tip koronavirüsü ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu...

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Prof. Dr. Canan Karatay’dan Corona virüsü ile ilgili son dakika açıklaması geldi! ‘Corona diye çıkardılar ama…’
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