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uçak kazası neden oldu? Pegasus uçak kazasının sebebi ne?

Çarşamba akşamı, İstanbul Havalimanı’ndan uçak kazası geldi. Sabiha Gökçen uçak kazası sonrası bir süreliğine uçuşa kapandı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turan, uçak kazasının sebebine ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın sert iniş yaptığını ve hızını kesemeyip pist başından aşağı düştüğünü belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin koca da Sabiha Gökçen uçak kazası hakkında yaptığı açıklamada 3 yolcunun hayatını kaybettiğini, 179 kişinin de yaralı olduğunu bildirdi. Kazanın ardından vatandaşlar, ‘Sabiha Gökçen uçak kazası nedeni ne?’ ve ‘Pegasus uçağı neden düştü?’ sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte, kazanın nedenine ilişkin yapılan açıklamalar ve ihtimaller…

ABDULHAY SELİM DÜNDAR ABDULHAY SELİM DÜNDAR Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:53 ABONE OL
Sabiha Gökçen uçak kazası neden oldu? Pegasus uçak kazasının sebebi ne?

Çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul Anadolu yakasında bulunan Hava Meydanı'nda Türkiye'nin konuştuğu bir gerçekleşti. Kaza sonrası yapılan resmi açıklamalara göre kazada 3 kişi öldü, 179 kişi yaralandı. Yaşanan acı olayın ardından vatandaşlar, Sabiha Gökçen uçak kazasının nedenini araştırmaya başladı. Peki, Pegasus Hava Yolları'na ait uçak neden pistten çıktı, Sabiha Gökçen'deki kaza neden gerçekleşti? İşte, dün yaşanan uçak kazasına ilişkin detaylar…

5 Şubat'ta gerçekleşen Sabiha Gökçen uçak kazası nedeni ile ilgili kesin bir yorum yapmak için henüz erken. Kazanın üzerinden çok kısa bir süre geçti ve elde bulunan veriler ve bilgiler ile uçak kazasının kesin nedenini söylemek doğru olmaz. Ancak, hava şartları, kokpit ile kule arasında gerçekleşen konuşmalar ve yolcuların yaptığı açıklamalardan yola çıkarak ihtimaller üzerinden tartışabiliriz.

Kazanın kesin nedeni ile ilgili bilgiler ise, Türkiye'nin hava taşımacılığı otoritesi olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve adli makamlarca yürütülen soruşturmaların tamamlanması ile ortaya çıkacak.

İşte ilk elde edilen verilerle Sabiha Gökçen uçak kazası hakkında bilgiler...

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Sabiha Gökçen uçak kazası neden oldu? Pegasus uçak kazasının sebebi ne?
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