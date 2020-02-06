Sabiha Gökçen uçak kazası neden oldu? Pegasus uçak kazasının sebebi ne?

Çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul Anadolu yakasında bulunan Sabiha Gökçen Hava Meydanı'nda Türkiye'nin konuştuğu bir kaza gerçekleşti. Kaza sonrası yapılan resmi açıklamalara göre kazada 3 kişi öldü, 179 kişi yaralandı. Yaşanan acı olayın ardından vatandaşlar, Sabiha Gökçen uçak kazasının nedenini araştırmaya başladı. Peki, Pegasus Hava Yolları'na ait uçak neden pistten çıktı, Sabiha Gökçen'deki kaza neden gerçekleşti? İşte, dün yaşanan uçak kazasına ilişkin detaylar…

5 Şubat'ta gerçekleşen Sabiha Gökçen uçak kazası nedeni ile ilgili kesin bir yorum yapmak için henüz erken. Kazanın üzerinden çok kısa bir süre geçti ve elde bulunan veriler ve bilgiler ile uçak kazasının kesin nedenini söylemek doğru olmaz. Ancak, hava şartları, kokpit ile kule arasında gerçekleşen konuşmalar ve yolcuların yaptığı açıklamalardan yola çıkarak ihtimaller üzerinden tartışabiliriz.

Kazanın kesin nedeni ile ilgili bilgiler ise, Türkiye'nin hava taşımacılığı otoritesi olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve adli makamlarca yürütülen soruşturmaların tamamlanması ile ortaya çıkacak.

İşte ilk elde edilen verilerle Sabiha Gökçen uçak kazası hakkında bilgiler...