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uçak kazasında hayatını kaybetmişti! haberi; yürek burkan görüntüleri geldi!

Dün meydana gelen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının ardından hayatını kaybeden 'ın yürek burkan görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgisine göre; Temmuz ayındaki düğünününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Eşinin işinin çıkması dolayısıyla 'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı. Haberi duyan genç kadının yakınları yasa boğulurken konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise herkesi üzdü. İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 6.2.2020 22:19 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 22:20 ABONE OL
Sabiha Gökçen uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Son dakika haberi; yürek burkan görüntüleri geldi!

Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının ardından hayatını kaybedenlerin isimleri teker teker açıklanmıştı. İçlerinden isimli genç kadının ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğmuştu. Diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın Temmuz ayındaki düğününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüleri ortaya çıktı. Eşi ile 2019 yılında dans ettiği videosunu görenlerin yürekleri dağlanırken konu ile ilgili ayrıntıları ise merak ediliyor.

İşte son dakika haberinin detayları!

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Sabiha Gökçen uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Son dakika haberi; yürek burkan görüntüleri geldi!
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