Sabiha Gökçen uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Son dakika haberi; yürek burkan görüntüleri geldi!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının ardından hayatını kaybedenlerin isimleri teker teker açıklanmıştı. İçlerinden Zehra Bilgi Koçar isimli genç kadının ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğmuştu. Diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın Temmuz ayındaki düğününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüleri ortaya çıktı. Eşi Gökhan Koçar ile 2019 yılında dans ettiği videosunu görenlerin yürekleri dağlanırken konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise merak ediliyor.

İşte son dakika haberinin detayları!