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Sağanak yağmur kazaya neden oldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Sağanak yağmur kazaya neden oldu
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur, birçok bölgede su baskınlarına yola açarken, kazalara da neden oldu. Beşiktaş Ihlamurdere'de yokuş aşağı inmeye çalışan nakliyat kamyoneti kayarak önce Beyaz Tv binasının duvarına çarptı. Hızı kesilmeyen kamyonet daha sonra park halindeki otomobili de önüne katarak devrildi. Kamyonetteki 2 kişi çarpmanın etkisiyle yola fırlarken 1 kişi koltukta sıkıştı. Sağlık ekiplerinin çıkardığı sürücü ile diğer 2 yaralı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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Sağanak yağmur kazaya neden oldu
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