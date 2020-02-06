Sağanak yağmur kazaya neden oldu

stanbul'da

BUGÜN NELER OLDU

sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur, birçok bölgede su baskınlarına yola açarken, kazalara da neden oldu. Beşiktaş Ihlamurdere'de yokuş aşağı inmeye çalışan nakliyat kamyoneti kayarak önce Beyaz Tv binasının duvarına çarptı. Hızı kesilmeyen kamyonet daha sonra park halindeki otomobili de önüne katarak devrildi. Kamyonetteki 2 kişi çarpmanın etkisiyle yola fırlarken 1 kişi koltukta sıkıştı. Sağlık ekiplerinin çıkardığı sürücü ile diğer 2 yaralı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.