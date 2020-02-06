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MPİ tarafından açıklandı! 5 Şubat bilet sorgulama sayfası

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, büyük bir merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam gerçekleştirilen 5 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 5 Şubat 2020 MPİ çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:04 ABONE OL
Şans Topu sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 5 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 5 Şubat Şans Topu çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Şans Topu sonuçları için ilgili daha da artmıştı. Dün akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2020! MPİ BİLET SORGULAMA

Şans Topu 5 Şubat çekilişi Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı.

İşte, dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

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Şans Topu sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 5 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası
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