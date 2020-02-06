Şans Topu sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 5 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 5 Şubat Şans Topu çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Şans Topu sonuçları için ilgili daha da artmıştı. Dün akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2020! MPİ BİLET SORGULAMA

Şans Topu 5 Şubat çekilişi Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı.

İşte, dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...