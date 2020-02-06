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sonuçları 5 Şubat 2020 açıklandı! MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, büyük bir merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekiliş neticesinde 5 Şubat 2020 Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, Sayısal Loto 5 Şubat çekilişi ile ilgili detaylar ve ekranı...

Giriş Tarihi: 6.2.2020 09:20 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2020 açıklandı! MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Sayısal Loto sonuçları için ilgi daha da artmıştı. Dün akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları ve son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2020 MPİ BİLET SORGULA

Sayısal Loto 5 Şubat çekilişi Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.45'te yapıldı ve sonuçları açıklandı.

İşte, dün akşam yapılan çekilişe yönelik detaylar;

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Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2020 açıklandı! MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
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