Silahlı çatışmanın arasında kalan kahvehane sahibi seken kurşunla öldü

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olay 12 Kasım günü yaşandı. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Beşir E., Hacı D.'ye kişiye husumet besliyordu. Olay günü Hacı'nın kahvehanede olduğunu öğrenen genç adam, yüzü kapalı şekilde kahvehaneye gitti. Hacı D. bu arada hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkmıştı.

KARŞILIKLI KURŞUN YAĞDIRDILAR

Hacı D. kahvehane kapısında beklediği bir anda Beşir E. kurşun yağdırmaya başladı. Hacı D. ise kendisine gelen kurşunlara karşılık olarak belindeki ruhsatsız silahla ateşe karşılık verdi. İkili arasındaki silahlı çatışmada, kahvehane işletmecisi Fuat Battal tabancayla başından vuruldu. Bu sırada yüzü maskeli silahlı saldırgan Battal'ın vurulduğunu gördüğünde kaçarak uzaklaştı. Olaya tanıklık eden kahvehane müşterilerinin polise haber vermesi ardından olay yerine ambulans ekipleri geldi. Fakat Battal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'KARDEŞİM KANLAR İÇERİSİNDE YATIYORDU'

Ölen kahvehane sahibinin kardeşi Metin Battal, olayla ilgili savcılığa ifade verdi. İfadesinde, silah seslerini duyduğunda masanın altına girerek kendisini kurşunlardan koruduğunu anlattı. Battal, "Bahçe kapsının girişinden silah sesleri duydum. Masayı kendime siper ettim. Bu arada Hacı, benim arka kısmımda bulunan tuvalete doğru kaçmaya çalışıyordu. Kardeşim ise arkada ve ayaktaydı. Ben kendimi korumaya çalışırken kardeşimin kim tarafından vurulduğunu tam olarak göremedim. Silah sesleri kesildikten sonra kalktığımda kardeşimi kanlar içinde gördüm" dedi. Fuat Battal'ın ölümüyle ilgili Hacı D. ve Beşir E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.