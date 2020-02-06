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Son dakika: ’yi hava uçurup paraları çaldılar! Akıllara durgunluk veren soygun

’nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde, hırsızlar bir bankanın ’sini havaya uçurup paraları çaldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 18:47 ABONE OL
Son dakika: ATM’yi hava uçurup paraları çaldılar! Akıllara durgunluk veren soygun

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde, hırsızlar bir bankanın ATM'sini havaya uçurup paraları çaldı.

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde, akıllara durgunluk veren bir banka soygunu yaşandı. Hırsızlar bir bankanın ATM'sini havaya uçurarak paraları çaldı. ATM'nin patlaması sırasında alarm çaldı, polis ekipleri olay yerine geldi. Polis, siyah renkte bir aracın olay yerinden hızla kaçtığını görerek hırsızları takip etti, ancak yakalayamadı. Yapılan açıklamada, bankadan yüklü para çalındığı bildirildi.
Son yıllarda Almanya'da bankalara yönelik soygunlarda artış gözlenirken, özellikle ATM'lerin havaya uçurulması dikkat çekiyor.

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Son dakika: ATM’yi hava uçurup paraları çaldılar! Akıllara durgunluk veren soygun
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