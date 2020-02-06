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Son dakika: Baba, lise öğrencisi kızını öldürdü

'dan korkunç bir son dakika haberi geldi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi 'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Polise teslim olan babası H.Yıldız'ın, erkek arkadaşı olduğunu öğrenerek kızını öldürdüğü ileri sürüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.2.2020 06:42 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 06:43 ABONE OL
Son dakika: Baba, lise öğrencisi kızını öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. H.Yıldız'ın, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Baba, lise öğrencisi kızını öldürdü
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