Son Dakika Haberi: İstanbul'da lüks otelde cinsel taciz dehşeti! Cinsel saldırı asansörde başladı

İstanbul'da lüks bir otelde yaşanan cinsel taciz olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada da destek tweetleri ile çok konuşulan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Bir düğün organizasyonu esnasında, şirket çalışanı olan genç kadın adeta dehşet gecesi yaşadı. Yöneticisi M. Y. Tarafından önce asansörde, sonra da otel odasında cinsel tacize uğrayan kadın yaşadıklarını polis ifadesinde anlattı. Olay, önceki gün İstanbul'da yaşandı. Alcoholoco isimli organizasyon şirketinin yöneticisi, aynı şirkette çalışan kadın çalışanını önce asansöre çağırdı.

"TACİZ ETMEYE ÇALIŞINCA..."

İstanbul'da lüks bir otelde düzenlenen düğünü organize eden Alcoholoco şirketinin yöneticisi Mustafa Y. tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden K.C., cumartesi gecesi yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: