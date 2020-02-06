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Son dakika haberi: 'de şiddetli fırtına! edildi! Çatılar uçtu, Ağaçlar ve direkler devrildi...

Gelen son dakika bilgisine göre dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli fırtına 'de hayatı adeta felç etti. Çıkan fırtına sonrasında gelen görüntüler ise şehirdeki durumu gözler önüne serdi. Özellikle Kayseri'nin Talas, Erkilet ve İldem ilçeleri başta olmak üzere tüm kentte elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Yaşanan bu olaylar ise çok sayıda otomobilde ciddi hasarlar oluşmasına ve yüksek oranda maddi kayıp verilmesine neden oldu. Kayseri'de yaşanan fırtınanın sabah saatlerinde hızının 90 kilometreye ulaştığı bildirildi ve iki ilçede ise edildi. Vatandaşlar konu ile ilgili olarak "Kayseri'de yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan, Erciyes Kayak Merkezi'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle mekanik tesisler hizmet veremediğini bildirdi. İşte dün akşam saatlerinde Kayseri'de yaşanan şiddetli fırtınadan son dakika görüntüleri ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 12:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Kayseri'de şiddetli fırtına! Okullar tatil edildi! Çatılar uçtu, Ağaçlar ve direkler devrildi...

Dün akşam saatlerinde 'de etkisini gösteren fırtınadan son dakika görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. Şiddetli rüzgar sonucu neredeyse tüm şehirde ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken bu olayların sonucunda ağaç ve direklerin altında kalan araçlarda yüksek maddi kayıp yaşanmasına neden oldu. Özellikle Kayseri'nin Talas, Erkilet ve İldem ilçeleri ciddi hasarlar alırken rüzgar şiddetinin sabah saatlerinde 90 kilometreyi aştığı bilgisi geldi ve edildi. Ekipler yaşanan hasarları gidermek için çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar "Yarın Kayseri'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte dün akşam saatlerinde etkisini gösteren ve şehirde ciddi hasarlara yol açan fırtınadan geriye kalan son dakika görüntüleri ve "Yarın Kayseri'de okullar tatil mi?" sorusuna ait tüm gelişmeler…

KAYSERİ'DE FIRTINA HAYATI ADETA FELÇ ETTİ!

Dün akşam saatlerinde yaşanan ve hızı 90 kilometreyi aşan fırtınanın ardından Kayseri'den gelen görüntüler tüm hasarı gözler önüne serdi. Yaşanan olayın ardından gelen açıklama ile eğitime bir gün ara verilirken ekipler harekete geçti.

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Kayseri'de yaşanan hadise sonrasında eğitime bir günlük ara verilmesi ile vatandaşlar bir sonraki gün için de araştırmalara başladı. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama mevcut değil. Haberimizinden tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz...

İşte detaylar…

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Son dakika haberi: Kayseri'de şiddetli fırtına! Okullar tatil edildi! Çatılar uçtu, Ağaçlar ve direkler devrildi...
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