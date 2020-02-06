Son dakika haberi: Kayseri'de şiddetli fırtına! Okullar tatil edildi! Çatılar uçtu, Ağaçlar ve direkler devrildi...

Dün akşam saatlerinde Kayseri'de etkisini gösteren fırtınadan son dakika görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. Şiddetli rüzgar sonucu neredeyse tüm şehirde ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken bu olayların sonucunda ağaç ve direklerin altında kalan araçlarda yüksek maddi kayıp yaşanmasına neden oldu. Özellikle Kayseri'nin Talas, Erkilet ve İldem ilçeleri ciddi hasarlar alırken rüzgar şiddetinin sabah saatlerinde 90 kilometreyi aştığı bilgisi geldi ve okullar tatil edildi. Ekipler yaşanan hasarları gidermek için çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar "Yarın Kayseri'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte dün akşam saatlerinde etkisini gösteren ve şehirde ciddi hasarlara yol açan fırtınadan geriye kalan son dakika görüntüleri ve "Yarın Kayseri'de okullar tatil mi?" sorusuna ait tüm gelişmeler…

KAYSERİ'DE FIRTINA HAYATI ADETA FELÇ ETTİ!

Dün akşam saatlerinde yaşanan ve hızı 90 kilometreyi aşan fırtınanın ardından Kayseri'den gelen görüntüler tüm hasarı gözler önüne serdi. Yaşanan olayın ardından gelen açıklama ile eğitime bir gün ara verilirken ekipler harekete geçti.

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Kayseri'de yaşanan hadise sonrasında eğitime bir günlük ara verilmesi ile vatandaşlar bir sonraki gün için de araştırmalara başladı. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama mevcut değil. Haberimizinden tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz...

İşte detaylar…