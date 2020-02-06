Son Dakika Haberi: Sabiha Gökçen’de pistten çıkan Pegasus havayolları uçak kazası ile ilgili flaş gelişme! Kazanın nedenini canlı yayında açıkladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saatler dün 18.40'ı gösterirken, Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı pistten çıkarak üç parçaya bölündü. Korkunç kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, yaralı yolcular ve uçuş ekibi uçaktan tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu kazanın ardından akıllara 'uçak kazasının neden ve nasıl meydana geldiği' sorusu geldi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan kaza kırım uzmanı Beyazıt Karataş, kazanın nedenini açıkladı. İşte Pegasus uçak kazasına ilişkin ayrıntılar ve son dakika haberinin ayrıntıları…
İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak iniş sırasında pistten çıktı.