Son Dakika Haberi: Sabiha Gökçen’de pistten çıkan Pegasus havayolları uçak kazası ile ilgili flaş gelişme! Kazanın nedenini canlı yayında açıkladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saatler dün 18.40'ı gösterirken, Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı pistten çıkarak üç parçaya bölündü. Korkunç kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, yaralı yolcular ve uçuş ekibi uçaktan tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu kazanın ardından akıllara 'uçak kazasının neden ve nasıl meydana geldiği' sorusu geldi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan kaza kırım uzmanı Beyazıt Karataş, kazanın nedenini açıkladı. İşte Pegasus uçak kazasına ilişkin ayrıntılar ve son dakika haberinin ayrıntıları…

SABİHA GÖKÇEN'DE MEYDANA GELEN UÇAK KAZASINDA FLAŞ GELİŞME! KAZANIN NEDENİNİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak iniş sırasında pistten çıktı.