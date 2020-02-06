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haberi: ’deki kazanın ardından ortaya çıkan o detay herkesi hüzne boğdu! Eşiyle birlikte dönecekti…

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan yola çıkarak Havalimanı'na gelen ve iniş sırasında pistten çıkan Pegasus'a ait uçakta hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu. bilgisine göre hayatını kaybeden diş hekimi 'ın cenazesi eşi 'a teslim edildi. Çiftin biletleri birlikte aldığı fakat Gökhan Koçar'ın son anda görevi nedeniyle İstanbul'a başka bir uçakla döndüğü ortaya çıktı. Öte yandan yaralanan 179 yolcunun çoğunda kaburga kırığı oldu ifade edildi. DHA'nın haberine göre bazı yolcuların kol ve bacaklarında da ezilmeler var. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.2.2020 15:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’deki kazanın ardından ortaya çıkan o detay herkesi hüzne boğdu! Eşiyle birlikte dönecekti…

ve eşi Gökhan Kaçar İzmir'den İstanbul'a dönmek için aynı uçaktan bilet almışlardı, Ticaret Bakanlığı'nda çalışan 'ın acil İstanbul'a dönmesi gerekti. Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde defnedilecek. öncesinde kule ile pilotlar arasındaki konuşmalar ortaya çıkmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında pilotlardan kan örnekleri alınacak ve cep telefonları incelenecek.

EŞİ İLE BERABER UÇAĞA BİNECEKTİ İPTAL OLDU

İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koçar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koçar, eşiyle beraber haftasonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı. Ticaret Bakanlığında müfettiş olan Gökhan Koçar'a İstanbul'da görev çıkınca Gökhan Koçar daha önce İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Dün akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koçar, uçak kazasında hayatını kaybetti.

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Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’deki kazanın ardından ortaya çıkan o detay herkesi hüzne boğdu! Eşiyle birlikte dönecekti…
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