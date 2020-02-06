Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’deki kazanın ardından ortaya çıkan o detay herkesi hüzne boğdu! Eşiyle birlikte dönecekti…

Zehra Bilgi Koçar ve eşi Gökhan Kaçar İzmir'den İstanbul'a dönmek için aynı uçaktan bilet almışlardı, Ticaret Bakanlığı'nda çalışan Gökhan Koçar'ın acil İstanbul'a dönmesi gerekti. Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde defnedilecek. Uçak kazası öncesinde kule ile pilotlar arasındaki konuşmalar ortaya çıkmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında pilotlardan kan örnekleri alınacak ve cep telefonları incelenecek.

EŞİ İLE BERABER UÇAĞA BİNECEKTİ İPTAL OLDU



İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koçar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koçar, eşiyle beraber haftasonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı. Ticaret Bakanlığında müfettiş olan Gökhan Koçar'a İstanbul'da görev çıkınca Gökhan Koçar daha önce İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Dün akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koçar, uçak kazasında hayatını kaybetti.